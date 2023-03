Leerlingen en ouders protesteren tegen problemen met buslijn 73: “Overvolle bus rijdt wachtende schoolkinderen voorbij”

Een bus die niet komt of overvol zit waardoor de helft van de wachtende schoolkinderen niet kan opstappen. Ouders en de gemeente Wachtebeke slaken een noodkreet over de gebrekkige dienstverlening van buslijn 73 die rijdt tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent. “Bij De Lijn krijgen we geen gehoor over onze klachten.”

Kinderen, ouders, maar ook andere gebruikers van De Lijn verzamelden woensdagnamiddag aan de bushalte ter hoogte van het Jules Persynplein in Wachtebeke om hun ongenoegen te uiten. “De klachten gaan over het schrappen van de bus op het allerlaatste moment zonder of met een veel te late communicatie. Of een te kleine, overvolle bus die haltes vol wachtende schoolkinderen voorbijrijdt”, schetst Wachtebeeks schepen van Mobiliteit Peter Van Bambost (ANDERS). “Op politiek niveau hebben we de problemen met buslijn 73 die rijdt langs Wachtebeke, Zelzate en Gent op de agenda geplaatst van de Vervoersregioraad Gent. Daar bleek dat de aangehaalde problemen zich niet beperken tot onze gemeente alleen, maar zich voordeden in bijna alle gemeenten.”

Uur wachten

Enkele ouders beamen de problematiek. “Ik heb net telefoon gehad van mijn zoon Bram dat ik hem moet gaan halen in Lochristi omdat de bus niet op de afspraak is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn als je een abonnement op De Lijn betaalt”, zegt Isabel Dierinck. Iris Van Biervliet, mama van Charlotte (16), beaamt. “Het gebeurt geregeld dat de bus die mijn dochter tot op school (EDUGO, red.) moet brengen niet komt opdagen. Gelukkig heb ik glijdende uren op mijn werk en kan ik haar dan uit de nood helpen, maar het gebeurt ook dat ze een uur moet wachten op de volgende bus. Dat is toch geen correcte dienstverlening?”

Structureel probleem

Zowel de busreizigers als de gemeente kaartten de kwestie al aan bij De Lijn en de Vlaamse ombudsdienst. “De argumenten van De Lijn, verouderd rollend materieel en te weinig chauffeurs, zijn een structureel probleem dat alleen op Vlaams niveau kan aangepakt worden. Door de aanhoudende besparingen op het openbaar vervoer is De Lijn gewoon niet meer bij machte om de werking te waarborgen. Met de vele klachten van de busgebruikers uit Wachtebeke en hun ouders naar De Lijn en de ombudsdienst. Daarom is in de Vervoersregio Gent beslist een brief te schrijven naar de Vlaamse regering en bevoegd minister Lydia Peeters”, zegt schepen Van Bambost.

Met een nieuw vervoersplan in de steigers voor de regio belooft Wachtebeke beter bediend te worden, maar het gemeentebestuur houdt haar hart vast. “Men kan beloftes maken over een betere dienstverlening, maar dan moet De Lijn die ook kunnen waarmaken. De problemen met Lijn 73 tonen aan dat dit geen evidentie is”, zegt Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (ANDERS).

