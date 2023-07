Lange wachtrijen voor zwembad provinciaal domein Puyenbroeck wekken ergernis: “Twee uur met kinderen aanschuiven in deze loden hitte? Onverantwoord”

Het zwoele weer heeft zaterdagnamiddag een pak volk op de been gebracht in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, maar de grote opkomst zorgde voor ellenlange wachtrijen aan de inkom van het zwembad. “Kinderen en volwassenen werden onwel door de hitte”, klinkt het bij bezoekers.

Op sociale media lieten verschillende bezoekers hun ongenoegen blijken over de gang van zaken aan het zwembad. “Ondanks het feit dat we ons ticket online hadden gereserveerd, moest ik met mijn man en kinderen toch nog twee uur aanschuiven. We hebben ook geen water aangeboden gekregen. Dat moest ik zelf gaan kopen in de cafetaria. Zeker met temperaturen boven de dertig graden is dit niet te verantwoorden. Er waren kinderen en volwassenen die onwel werden door de hitte”, getuigt Ellen, een mama van twee. “Het was de eerste keer dat we vanuit West-Vlaanderen naar Puyenbroeck afzakten, maar ons zien ze hier niet meer terug. Ook mensen die niet reserveerden lieten ze gewoon aanschuiven, maar zij kregen na twee uur dan plots de boodschap dat er geen plaats meer was.”

Noodplanambtenaar

Burgemeester van Wachtebeke Rudy Van Cronenburg (Anders) bevestigt dat er zich zaterdag problemen afspeelden met wachtrijen aan het zwembadgebouw. “Na contact met onze gemeentelijke noodplanambtenaar zaterdag is er beslist om meteen te schakelen. Zo is er zo snel als mogelijk gratis water aangeboden aan de mensen in de rij, maar uiteraard gaan we hier nog een overleg over plegen met de provincie, want er zijn afspraken gemaakt. Tegelijkertijd merken we ook wel dat heel wat mensen zonder reservering naar het zwembad komen en dat is niet de bedoeling”, aldus de burgemeester. “Gelukkig bleef iedereen zaterdag kalm en was er geen sprake van vechtpartijen of agressie. Via zijn sociale media heeft het domein ook gecommuniceerd dat alle plaatsen volzet zijn.”

Sowieso denken we voor de toekomst ook aan een systeem met automati­sche ticketba­lies om de wachtrijen te verminde­ren, maar zoiets kunnen we helaas niet van dag op dag invoeren An Vervliet (N-VA), Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen

Bij de provincie Oost-Vlaanderen, dat het domein uitbaat en beheert, willen ze lessen trekken uit de omstandigheden zaterdag. “Sowieso lag de piek van bezoekers zaterdag later door de enorme hitte: in plaats van rond 12 à 13 uur, kwamen heel wat mensen pas toe rond 15 a 16 uur. Er was sprake van wachtrijen van een uur tot anderhalf uur. Onze mensen hebben extra tenten voorzien voor de schaduw, en ook drinken. Toch willen we ook vragen aan de mensen om hun ticket op voorhand aan te kopen, hun identiteitskaart klaar te houden en om zonnebescherming en water mee te hebben, zeker als je met kinderen naar het zwembad komt”, zegt An Vervliet (N-VA), Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen. “Sowieso denken we voor de toekomst ook aan een systeem met automatische ticketbalies om de wachtrijen te verminderen, maar zoiets kunnen we helaas niet van dag op dag invoeren. Dat vraagt grondig voorbereidingswerk.”

Reservatiesysteem

In samenspraak met de gemeente en de lokale politie werd voor deze zomer beslist om onder meer een reservatiesysteem in te voeren. Daarnaast werd ook de invoering van een barometerfunctie vastgelegd, zodat private agenten in het domein de politie op de hoogte kunnen houden over de bezetting en de gemoedsgesteltenis bij de bezoekers van het zwembad. Die maatregelen werden genomen naar aanleiding van de onlusten die zich vorig jaar afspeelden in het zwembad van Puyenbroeck, maar ook op andere domeinen.

