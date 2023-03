‘Korte films zijn een soort gedichtjes’

Hardleerse bestuurder vliegt drie jaar de cel in: “Nog vier rechtsza­ken hangende voor zelfde feiten”

K.Y. uit Lokeren stond vrijdagochtend in de politierechtbank van Dendermonde terecht nadat hij opnieuw had gereden zonder een rijbewijs en onder invloed van drugs. De man heeft in totaal al negen soortgelijke veroordelingen en er zijn nog vier andere rechtszaken op komst waarin hij terecht staat voor rijden zonder een rijbewijs.