Kleine gemeente op landsgrens, toch trekken vandalen in Wachtebeke spoor van vernieling: “Hangjongeren die zich nergens iets van aantrekken”

Zomer BOB-campagne zit erop: “Meer dan 5 procent van de gecontro­leer­de bestuur­ders had te diep in het glas gekeken”

Wachtebeke, Lochristi, Zelzate en Moerbeke: ook op het grondgebied van politiezone Puyenbroeck werd in augustus uitgebreid gecontroleerd op alcohol achter het stuur. De resultaten van die actie zijn niet fraai: maar liefst 5.19 procent van de bestuurders had te veel op om nog te rijden. “Dat is meer dan dubbel zoveel als het gemiddelde in Oost-Vlaanderen", stipt de politie aan.