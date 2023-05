Juich nog niet te vroeg, maar de visdiefjesterreur in de binnenstad van Terneuzen lijkt toch echt voorbij

Gevaarlij­ke honden die 77-jarige man aanvielen weggehaald op bevel van burgemees­ter

Op bevel van burgemeester Stany De Rechter zijn de twee honden die een 77-jarige man aanvielen in de Prekerijdreef in Stekene weggehaald. Eén hond werd door de eigenaars zelf ergens anders ondergebracht buiten Stekene. De andere werd meegenomen en voorlopig geplaatst in een asiel.