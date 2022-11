Hou jij van bakken? Dan is de workshop ‘Creatieve bakkeling op kindermaat’ iets voor jou

Gent Grootse plannen in Moscou: voormalige brandweer­ka­zer­ne ruimt plaats voor 60 woningen

In 2024 start de bouw van een nieuwe wijk in Moscou. Waar nu onder meer buurtcentrum Santo te vinden is, worden zestig nieuwe woningen gerealiseerd. “Verloopt alles volgens plan dan kunnen in het voorjaar van 2028 de eerste bewoners hun intrek nemen”, zegt projectontwikkelaar Florence Leroy.

14 november