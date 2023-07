Hoezo 75 miljoen voor een nieuwe school?

Suij: ,,Dat is een richtinggevend bedrag. We hebben in 2019 onderzocht hoeveel leerlingen zo'n school zou hebben, we kwamen op 2200. Vervolgens is er een rekenmodel dat uitgaat van zoveel vierkante meter per leerling en hoe duur iedere vierkante meter school is. Op basis daarvan kwamen we op een bedrag tussen de 63 en 75 miljoen. Met 63 miljoen zat je op een basisvariant. Met 75 miljoen zit je op een kwalitatief betere variant. Beide varianten houden rekening met een energieneutrale school. In die 75 miljoen zit vijf miljoen voor het aanschaffen van de gronden voor de school, maar ook 7,5 miljoen voor gymzalen en twee miljoen voor infrastructurele aanpassingen.”