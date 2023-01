Hoek voegt nieuwe verdediger aan selectie toe, de 20-jarige Koby Van Acker

Stekene VB-gemeente­raads­lid met eigendom in het buitenland uit sociale woning gezet: “Dat huis in Oekraïne staat op instorten”

Al jarenlang klaagt hij wantoestanden aan bij sociaal verhuurkantoor Woonanker Waasland, maar nu is gemeenteraadslid Chris Verschueren (VB) zelf uit zijn sociale huurwoning in Stekene gezet. Volgens het sociaal verhuurkantoor heeft de man een eigendom in het buitenland. Verschueren ziet het echter anders: hij spreekt van een regelrechte wraakactie.

17:38