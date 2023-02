Hoek is straks een bos rijker, maar inwoners kunnen er verder nog niet echt van genieten

Valse mails incassobu­reau Doma Incasso in omloop: zien er echt uit, controleer de afzender

Er gaan valse e-mails rond in naam van het incassobureau Doma Incasso. In de mail gaat het over een vordering voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting voor Zelzate. Let zeker op als je zo’n mail ontvangen hebt.