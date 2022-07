Hindernissenparcours Air Games komt naar Puyenbroeck

Obstakels als The Flying Balls, The Chopper en The Big Slide zijn oude favorieten. Vanaf dit jaar krijgen ze het gezelschap van twee nieuwe attracties: The Swing Shot en The Holy Moly. Kevin Vincart, Communication Manager bij Air Games legt uit: “We proberen het publiek elk jaar enkele attracties voor te schotelen die ze nog niet kennen. Dit jaar moeten deelnemers bij Holy Moly door gaten kruipen en over grote opgeblazen kruisen springen. Bij The Swing Shot slingeren ze dan weer aan een touw om het water onder hun voeten te vermijden. Net als bij de andere obstakels wordt het evenwicht en de behendigheid getest, maar overdreven moeilijk zijn de nieuwe hindernissen niet. Zo zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar ook nog steeds kunnen meedoen.”