Hevige brand legt houten tuinhuis en poolhouse in de as

Bakker uit Zelzate schuldig aan verkrach­ting van medewerk­ster: “Hij maakte doelbewust misbruik van machtsposi­tie”

Bakker M. uit Zelzate is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 25 maanden wegens de verkrachting van een medewerkster in zijn zaak. In het verleden vergreep de man, die getrouwd is en een dochter heeft, zich al eens aan een 14-jarig meisje. M. beweerde tijdens zijn verhoor dat de medewerkster loog, zelfs toen de onderzoekers een aantal bewijzen aan hem voorlegden.