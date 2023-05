Het gaat volgende week nog twee keer knallen op het sluizencomplex in Terneuzen

Dat is te lezen op de website van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, die gaat over vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Scheldegebied. Zij laat de scheepvaart weten dat er volgende week woensdag en donderdag tussen 7 en 8 uur twee keer met springstof wordt gewerkt. Tijdens dit werk mag er geen scheepvaart in de Oostsluis liggen. De twee stremmingen duren naar verwachting telkens twintig minuten.