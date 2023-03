Hapje voor hapje komt de doorgang naar de nieuwe zeesluis in Terneuzen in zicht

Nog steeds is niet precies duidelijk wanneer de tweede kadewand van de Middensluis met explosieven een kopje kleiner wordt gemaakt. Een dezer weken, is nog steeds het antwoord. Dat heeft te maken met onzekerheid over de dag waarop het benodigde springstof wordt aangevoerd. In tegenstelling tot de eerste wand zal het opruimen van de tweede muur in twee keer gebeuren. Het moet een hoop ellende zoals in maart vorig jaar voorkomen. De twee explosies worden verdeeld over twee dagen en duren telkens maximaal twintig seconden.