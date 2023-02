Handtekening Clasie levert geen extra geld op, maar Ibrahim uit Terneuzen is blij: ‘2000 euro is prachtig!’

LDC De Kastanje organi­seert lessen­reeks ‘tablet en smartphone’

Heb je net een nieuwe smartphone gekocht? Of wil je efficiënter leren werken met je tablet? In maart kunnen medioren en senioren terecht in LDC De Kastanje in Zelzate voor een lessenreeks ‘tablet en smartphone’. Je leert er alle basisprincipes zodat je snel zelf aan de slag kan gaan met je toestel.