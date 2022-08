Gezinsfietstocht

Eksaarde Feestzaal Ons Vermaak viert 100-jarig bestaan met expo over Eksaards caféleven: “Van authentie­ke toog tot oude caféspelen”

Feestzaal Ons Vermaak, in Eksaarde beter gekend als De Blauwe Zaal, bestaat een eeuw. Om dat te vieren, stelde Georges Tallir in samenwerking met Luc Gheldof en Noël Van den Brande een tentoonstelling samen over de geschiedenis van het Eksaards caféleven vanaf 1830.

13 augustus