Gewapende overval op kapperszaak in Wachtebeke: politie arresteert verdachte

Veurne, Gent Na oproep via HLN.be: “Amai, zoveel reactie. Ik kreeg al meer dan tien jobaanbie­din­gen.” Studente Lieze is opgelucht dat ze ondanks haar rolstoel toch een stage­plaats zal vinden

Studente Lieze Platevoet (22) uit Veurne deed gisteren bij ons haar verhaal over de moeilijke zoektocht naar een stageplaats. Haar rolstoel vormde daarbij letterlijk een drempel. Maar er is goed nieuws: de kans is bijzonder groot dat ze alsnog werk zal vinden. “Mijn mailbox is ontploft. Ik moet alles nog eens rustig bekijken maar er zitten al zeker tien jobaanbiedingen tussen”, reageert ze enthousiast.

17 december