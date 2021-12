Gewapende overval op kapperszaak in Wachtebeke: dappere uitbaatster Lindsey verjaagt overvaller

De overval gebeurde op de hoek van het Dr.Jules Persynplein en Dorp in Wachtebeke, in kapperszaak Different Hair. Een persoon met een grijze jas aan en met een muts en kap op wandelde het kapsalon binnen met een scherp voorwerp en probeerde de zaak te overvallen. Hij riep dat hij geld wou, maar dat liet uitbaatster Lindsey niet zomaar gebeuren. “Ik heb uit reflex een vaas genomen en ben beginnen roepen. Hij is dan meteen op de vlucht geslagen.”

Een buur merkte dit op en zette de achtervolging in, tot de verdachte in een van de nabijgelegen tuintjes verdween. De politie van zone Puyenbroeck kon hem niet veel later arresteren, met het mes in zijn zakken. Op meer informatie is het voorlopig wachten op het parket, dat vermoedelijk pas morgenvroeg zal communiceren. Uitbaatster Lindsey laat het voorlopig niet aan haar hart komen. “Hij had het verkeerde kapsalon uitgekozen. Geen euro zou ik aan hem geven.”