“In Cherry Moon kreeg Tiësto de trancemi­cro­be te pakken”: slotact Lokerse Feesten heeft speciale band met Durmestad

Tiësto sluit op zondag de 48e Lokerse Feesten af. Het is zijn eerste set op het Lokerse stadsfestival, maar de ‘beste dj aller tijden’ heeft een verleden in de Durmestad. Draaien deed hij er nooit, maar als twintiger bezocht hij meermaals de legendarische discotheek Cherry Moon. “Het was de tijd dat we van ’s avonds tot ’s ochtends vroeg achter de draaitafel stonden”, zegt Björn Wendelen, beter bekend als DJ Ghost.