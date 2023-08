Bekende olifanten­kud­de langs E34 verhuist naar Brussel: “Ze worden er de blikvan­gers van bloemenfes­ti­val”

De negen houten olifanten die al jarenlang als blikvangers langs de E34 in Kemzeke staan, worden woensdag tijdelijk verhuisd naar de Grote Markt in Brussel. Daar zullen ze het uithangbord worden van het bloemenfestival Flowertime. “Niemand die dacht dat de kudde ooit nog verplaatst zou worden, maar dat was buiten mij gerekend”, lacht Koen Vondenbusch (59) uit Temse, organisator van de stunt.