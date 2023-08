Kraanman Yoni is vanop 30 meter hoogte getuige van gasexplo­sie in Lokeren: “Een verschrik­ke­lij­ke knal en meteen daarna een enorme rookpluim”

Vanuit de cabine van zijn torenkraan was Yoni De Coker woensdag getuige van de verwoestende gasexplosie in Lokeren. “Omdat ik even moest wachten op collega’s was ik net in de richting van de explosie aan het kijken”, getuigt hij. Sam Van den Broeck, de eigenaar van het aanpalende pand, ontsnapte zelf maar nipt aan de ontploffing. “Een half uur later zou ik net voor het eerst kandidaat-kopers rondleiden.”