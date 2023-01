Gemeente realiseert beweegtuin aan woonzorgcentrum De Mey

dag huis! Cindy en haar vriend Gerd gaan verhuizen: ‘Wel jammer dat ik niet van mijn net vernieuwde huis kan genieten’

Toen Cindy de Caluwé en haar vriend Gerd afgelopen zomer door de Zeeuws-Vlaamse polders reden werden ze spontaan verliefd op een huis in Hengstdijk. Er was alleen één probleem, het stond niet te koop. Alsof het voorbestemd was, gebeurde dit later in het jaar alsnog. Met succes brachten Cindy en Gerd een bod uit op de woning in het buitengebied. Gevolg is wel dat Cindy haar recent grondig verbouwde huis in Zaamslag te koop heeft gezet.

22 januari