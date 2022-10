Foyer muziek met Karo op 5 november

Karo is een echte Française die met haar stem vol timbre en gevoel de harten van het publiek verovert. Tijdens haar concert betrekt ze het publiek interactief. Met een scherpe tong en heel wat humor brengt ze haar eigen nummers in het Frans en soms in het Nederlands. Bovendien werd ze in 2019 genomineerd voor de Karen Vernimmen Prijs en finaliste in de Concours de la chanson française Den Haag. Het belooft een mooie muzikale avond te worden.