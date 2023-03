Forse stijging van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds vrijdag steeg het aantal opgenomen patiënten netto met 139.

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Binnen een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van ongeveer 300 naar 859. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend.

Met tien Covid-patiënten op de verpleegafdelingen herkennen ze bij Adrz in Goes het landelijke beeld, zegt woordvoerster Ilona Wielemaker. ,,Deze tien zijn er significant meer dan vorige week. We kunnen het prima handelen, maar ook bij ons is sprake van een stijging.” René Maas ziet vooralsnog geen piek bij ziekenhuis Zorgsaam. ,,We hebben wel eens minder Covid-patiënten gehad, maar met vier coronagevallen, twee grieppatiënten en twee patiënten die nog moeten worden gescreend is er niet veel veranderd.”

De situatie op de intensive cares wat betreft mensen met corona was lange tijd stabiel, maar ook daar is nu een flinke toename te zien. In twee weken tijd is het aantal patiënten daar gestegen van ongeveer twintig naar bijna vijftig. Dat is meer dan verwacht. Het LCPS ging er vorige week nog vanuit dat de ic’s half maart bijna veertig mensen met corona zouden herbergen.

In de afgelopen dag zijn 191 mensen nieuw in een ziekenhuis beland met een coronabesmetting. Dat is de hoogste instroom sinds half oktober. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld 156 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is 50 procent meer dan in de zeven werkdagen ervoor.

Hoogtepunt

Exact een jaar geleden lagen 1211 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat steeg nog door naar 1933 eind maart, voordat het weer flink daalde. Het hoogtepunt was eind maart 2020, ruim een maand nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd. Er lagen toen meer dan 3500 mensen in het ziekenhuis die positief waren getest op Covid-19.

Twee weken geleden verklaarde het Outbreak Management Team het coronavirus tot een alledaagse infectie. Daarom konden de test- en isolatieadviezen ingeruild worden voor algemene hygiëneregels vonden de experts, die zelf repten van ‘een mijlpaal’.

Bijna 98 procent van de Nederlanders heeft inmiddels immuniteit opgebouwd (na besmetting en/of infectie), zo blijkt uit onderzoek. En het beruchte reproductiegetal (de r-waarde) was een paar weken geleden om en nabij de 1. De situatie is uiterst overzichtelijk, concludeerde het OMT.

Quote Bijna 98 procent van de Nederlan­ders heeft inmiddels immuniteit opgebouwd (na besmetting en/of infectie)

Toevallig ook besmet

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zijn opgenomen als direct gevolg van hun coronabesmetting, en mensen die andere gezondheidsklachten hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel en ziet dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege de coronabesmetting worden opgenomen. De meeste mensen die positief testen op het virus zijn 80 jaar of ouder, en ouderen lopen bij besmetting meer risico.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: