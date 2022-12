Focus even helemaal op jezelf tijdens het Opkikkerpad in Wachtebeke

Wachtebeke Frozen Market op 16 december

Ben jij al helemaal in de kerststemming of kan je nog wat extra kerstsfeer gebruiken? Dan kan je een kijkje komen nemen op de Frozen Market in Wachtebeke. Op deze kleine kerstmarkt van GO! Openluchtschool ‘t Zwaluwnest vind je voor elk wat wils.

30 november