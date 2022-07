Fietser aangereden op oude spoorwegbedding

Sint-Niklaas Aantal inbraken in Sint-Niklaas daalde voorbije twee jaar: “Ophelde­rings­graad moet beter”

Het aantal inbraken in Sint-Niklaas is tijdens de coronajaren 2020 en 2021 gevoelig gedaald. Dat vernam CD&V-fractieleider Jos De Meyer via een schriftelijke vraag. “Gelukkig neemt het aantal inbraken in onze stad eerder af. De ophelderingsgraad blijft evenwel te laag”, zegt De Meyer.

