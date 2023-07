Festival De Ballade is los: tieneridool Yade Lauren verlaat door file, maar het gegil is er niet minder om

Vrachtwa­gen rijdt in op geparkeer­de truck op pechstrook: rechterrij­strook E17 in Waasmun­ster bezaaid met brokstuk­ken

Op de autosnelweg E17 in Waasmunster is een vrachtwagen ingereden op een andere truck die met pech langs de kant stond geparkeerd. De ravage is bijzonder groot. De rechterrijstrook is afgesloten en er staat een file vanaf Lokeren in de richting van Antwerpen.