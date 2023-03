Esther (43) uit Terneuzen kampt met hersenletsel: ‘De bom barstte in mijn hoofd en gek genoeg voelde dat fijn’

Ze zwaait joviaal de voordeur van haar woning in de Terneuzense nieuwbouwwijk Othene open. Da’s niet zomaar. Esther en ik kennen elkaar van vroeger. We zaten bij elkaar in de klas op de basisschool en middelbare school, maar we verloren elkaar daarna uit het oog. Tot halverwege vorig jaar. Een toevallige ontmoeting in de katholieke kerk in Terneuzen leidde tot deze afspraak. En we hoeven er allebei niet omheen te draaien, die afspraak hadden we niet gemaakt als Esther geen bijzonder verhaal te vertellen had. Dat verhaal begint op 13 september 2007. ,,Wat? Is jouw oudste dochter op die dag geboren? Echt? Wat een toeval! Nou, dan kunnen we rustig stellen dat die dag voor ons allebei bepalend is geweest voor de rest van ons leven.”