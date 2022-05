Enkel toegang tot zwembad Puyenbroeck met reservatie

Wil je zwemmen in het binnen- of buitenzwembad van Puyenbroeck? Dan moet je sinds kort op voorhand reserveren via de webshop. Provinciaal Domein Puyenbroeck werkt met verschillende zwemblokken zodat er niet te veel volk op hetzelfde moment in het zwembad is. Controleer dus goed welke uren je graag wil komen zwemmen. Als je geen reservatie hebt, krijg je geen toegang tot het zwembad. Je kan ook geen tickets meer kopen aan de balie. Meer informatie vind je hier.