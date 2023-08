Een jaar na opening in Terneuzen begint Birsen Tascilar nu ook een New York Pizza in hartje Hulst

In het najaar vestigt New York Pizza zich aan de Gentsestraat, in het pand waar de Poolse supermarkt Krówka zat. Dat uitbaatster Birsen Tascilar uit Oost-Souburg ambitieus is, liet ze vorig jaar november bij de opening van haar eerste vestiging in het Terneuzense winkelcentrum Zuidpolder al wel blijken. Maar dat ze binnen een jaar al op twee locaties de scepter zou zwaaien?