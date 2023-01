Drie wandelpaden in domein Puyenbroeck afgesloten na hevige regenval

Door de hevige regenval van de voorbije dagen heeft het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke drie wandelwagen afgesloten. De grachten langs de paden liepen over. “Het water op de paden staat niet zo hoog, maar je kan ze niet goed onderscheiden van de grachten die er langslopen", klinkt het bij het domein.

Ook de Zuidlede, de rivier die door Puyenbroeck loopt, stroomde op bepaalde plaatsen over naar het lager gelegen bosgebied op het domein. “Maar dat is eigenlijk net een goede zaak", aldus het provinciaal domein. “De grond in die bossen is eigenlijk te droog. Het water vormt bovendien geen bedreiging voor gebouwen of grotere wegen op het domein. Vandaag was het al terug aan het zakken.”