Drie eeuwen woelige geschiedenis: pontje Sluiskil was er eerder dan Sluiskil zelf

,,Nou ja, Sluiskil... Dat bestond nog niet echt", vertelt Loek van Hecke", secretaris van het Museum van Sluiskil. ,,We hebben het over 1705. Vijf boerderijen en zes huizen. Het pontje ging toen nog niet over het Kanaal Gent-Terneuzen, dat kwam later pas.” Tussen 1705 en 1810 stak men er een uitloper van de Braakman naar de Vogelschorpolder mee over. ,,Op die plek, waar het eerste pontje voer, daar is Sluiskil ontstaan. Waar nu de brug ligt.”

Roeiboot

,,Tussen 1900 en 1906 voeren er zelfs twee pontjes", weet Van Hecke. ,,Dat was toen het kanaal Gent-Terneuzen gegraven werd. Een kleintje - eerder een roeiboot - en een wat grotere, waar een paard met kar op kon. Die laatste is later in de oorlog nog ingezet. In 1940 en in 1945, toen de bruggen gebombardeerd waren.”

De huidige verbinding dateert uit 1968. Sluiskil zat na de verbreding van het kanaal zonder brug. Toen er eenmaal een nieuwe brug was, behield Sluiskil toch zijn pontje. Een rijkspont, verzorgd door Rijkswaterstaat. De brug stond immers vaak en langdurig open.

Duur pontje

Eind jaren tachtig wilde Rijkswaterstaat van het dure pontje af. ,,De cokesfabriek was dicht, de wijk Sluiskil-Oost was gesloopt, waarvoor zouden we nog varen?”, was de gedachte van de rijksdienst, weet oud-wethouder Co van Schaik nog.

Daar dachten de bewoners van Sluiskil toch anders over.

Samen met dokter Van Haelst ging ik kijken hoe we de brug zouden blokkeren Adrie de Bruijne, Voorzitter Sluiskilse Pontcomité in 1989