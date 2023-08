Door misdrijf omgekomen vrouw was ‘spontaan en hulpvaardig’, zegt mede-bewoner opvang Terneuzen

Nieuwe beelden van agressie door jongeren in Zelzate, tante van slachtof­fer getuigt: “De vernede­ring die hij moest ondergaan, is verschrik­ke­lijk”

Een jongen die tot tranen toe vernederd en geslagen wordt, een meisje dat bij de haren getrokken wordt en dan tegen de grond gaat. “Zeg sorry tegen je baas”, klinkt het een keer of tien, als was het zout in de wonde strooien. Videobeelden van geweld door en op jongeren in Zelzate doen gretig de ronde op sociale media. “Bij mijn neefje is dit al maanden bezig”, reageert de tante van één van de slachtoffers. Bij de politie is het ondertussen alle hens aan dek om de verdachten op te sporen.