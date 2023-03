De PVV maakt er in Zeeland niet nog een keer een puinhoop van

Politiek is een stoffig iets voor mannen in grijze pakken, dacht Patrick van der Hoeff altijd. ,,Ik had vijftien jaar geleden nooit verwacht dat ik nog eens lijsttrekker zou worden voor Provinciale Staten.” In de Terneuzense gemeentepolitiek draait hij al zeven jaar mee voor de PVV, nu is hij ook de Zeeuwse aanvoerder. Het is zelfs niet uitgesloten dat hij straks ook nog in de Eerste Kamer komt. ,,‘Wil je op de lijst?’, vroeg Geert Wilders me. De volgorde daarvan is nog niet bepaald, dus ik weet nog niet hoe groot mijn kans is om daarin te komen. ‘Geert’, zei ik, ‘als jij een beroep op me doet, dan zeg ik ja’. Dus ik heb de politieke smaak wel te pakken.”