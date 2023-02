De Boys na ‘beste wedstrijd van seizoen’ weer met beide benen op de grond

Trainer Kevin Hollander van Terneuzense Boys had niet veel tijd nodig om de teleurstellende wedstrijd van zijn ploeg te analyseren. ,,We waren niet bereid om er veel energie in te steken. De intensiteit was er niet bij de spelers, er werden geen opties en afspeelmogelijkheden gecreëerd. Dan heb je geen grip op het middenveld. Jongens waren te passief, er was geen diepte in ons spel, het ontbrak aan dynamiek en vooral aan de wil om te winnen”, gaf hij de tekortkomingen moeiteloos aan. Het was een wereld van verschil met de wedstrijd tegen Spartaan. ,,Dat was onze beste wedstrijd van het seizoen.”