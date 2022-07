Creatieve workshop wandelstokken versieren

Een wandeling in de natuur is altijd leuk, maar met je eigen versierde wandelstok is dat nog veel leuker. Samen met de andere creatievelingen krijg je de kans om al wandelend het domein te verkennen en je nieuwe wandelstok uitgebreid uit te testen. De workshop is bedoeld voor iedereen tussen acht en twaalf jaar oud en gaat door op woensdag 3 augustus van 14 tot 16 uur in Provinciaal Domein Puyenbroeck op Puyenbrug 1a in Wachtebeke. Meer informatie vind je hier. Inschrijven kan via deze link.