Camerabewaking en identiteitscontroles: provincie verscherpt toezicht in Puyenbroeck na overlast van vorige zomer

Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke maakt zich op voor een mooi voorjaarsprogramma en heel wat bezoekers. Om de overlast van vorig jaar tegen te gaan, voert de provincie identiteitscontroles in aan de betalende zwemzones en zal het de camerabewaking uitbreiden. Voor hardleerse oproerkraaiers houdt de provincie een toegangsverbod achter de hand.

Een paasspeurtocht, de jaarlijkse erfgoeddag, een shownamiddag met Margriet Hermans, Willy Sommers en Laura Lynn of het Nerdland-festival. Het is slechts een greep uit het ruime aanbod van activiteiten die deze zomer plaatsvinden in het provinciaal domein Puyenbroeck. Sowieso brengen vaste trekpleisters zoals het zwembad, de grote speeltuin en de uitgestrekte fiets- en wandelpaden een pak volk op de been.

Vorig jaar kreeg het domein te maken met overlast in de zwembadzone. Daar wil het provinciebestuur nu paal en perk aan stellen. “Goede afspraken maken goede vrienden, zo luidt het cliché. En hoewel we natuurlijk vooral blijven rekenen op ieders burgerzin, weten we dat het helaas soms ook nodig blijft om die afspraken wat steviger af te dwingen. Daarom zijn we de voorbije maanden gaan samenzitten met onze domeinverantwoordelijken, ICT-specialisten, communicatiemedewerkers, juristen, enzovoort én hebben we ons licht opgestoken bij collega’s van andere provincies, zwembaden en domeinen. Op die manier zijn we tot een plan van aanpak gekomen waarmee we zowel het komende seizoen als de volgende seizoenen de veiligheid in onze domeinen moeten kunnen garanderen”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), bevoegd voor recreatiedomeinen.

Belangrijke onderdelen van het plan van aanpak vormen onder meer identiteitscontrole en camerabewaking. “Er zal inderdaad een identiteitscontrole gebeuren aan de ingang van de betalende zwemzone. Daarbij zal ook een registratie gebeuren van die betalende bezoekers. Er is vandaag al camerabewaking maar we bekijken hoe we die kunnen uitbreiden, hetzij met bijkomende vaste toestellen hetzij met mobiele installaties. Dit alles vanzelfsprekend binnen het wettelijk kader rond privacy en signalisatie”, aldus Vervliet.

Geen filevorming

Het provinciebestuur maakt zich sterk dat de bijkomende identiteitscontrole niet zal leiden tot filevorming aan de ingang. “We beseffen dat zo’n controle natuurlijk wat vertragend kan werken, maar door extra in te zetten op communicatie, willen we dat zoveel mogelijk vermijden. Via LED-schermen en banners zullen mensen al op voorhand goed geïnformeerd worden.”

Toegangsverbod

Voor wie zich écht niet kan gedragen, houdt het provinciebestuur een laatste maatregel achter de hand. “De overgrote meerderheid van onze bezoekers houdt gelukkig echt wel rekening met elkaar en heeft respect voor de omgeving. Maar wie er echt niet in slaagt zich te gedragen zullen we desnoods de toegang tot het domein ontzeggen”, besluit Vervliet.

Lokaal actieplan

Het plan dat de provincie uitwerkte geldt voor alle recreatiedomeinen. Het lokale bestuur van Wachtebeke wil werk maken van een specifiek lokaal plan. “We hebben een afspraak met gedeputeerde Vervliet en de administratie van Puyenbroeck volgende week om, onder andere, de te nemen maatregelen te bespreken specifiek voor domein Puyenbroeck. We willen dit nu doen, vooraleer de lente zijn intrede doet, om incidenten zoals vorig jaar te voorkomen. We willen een lokaal actieplan verder uitwerken”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders).

