BELOOFD IS BELOOFD. Wachtebeke draagt burgerparticipatie hoog in het vaandel, maar hoe zit het met de veiligheid van de fietspaden? En wat na de fusie met Lochristi?

WachtebekeDe bestuursperiode in Wachtebeke is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Wachtebeke, een gemeente die ondertussen verloofd is met het grotere Lochristi en waar burgemeester Rudy Van Cronenburg burgerparticipatie via zijn befaamde wijkplatforms hoog in het vaandel draagt, maar slaagt hij er met zijn ploeg ook in de gemaakte beloftes waar te maken? Wij zochten het voor u uit.