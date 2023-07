Boeren racen naar de graanschuren, want donderdag regent het: ‘Drogen van tarwe kost de teler geld’

Rond Wemeldinge, waar de CZAV zijn hoofdvestiging heeft, is het een komen en gaan van vrachtwagens en kiepwagens. Ze zitten tjokvol graan, hoofzakelijk wintertarwe en wintergerst. Bij de weegbrug van de coöperatie belanden ze in de file. Ook Christiaan Dees, akkerbouwer in 's-Gravenpolder, is naar Wemeldinge gesneld. Nadat zijn kiepwagen is gewogen en CZAV-personeel monsters hebben genomen, mag hij lossen. In totaal 18.000 kilo wintertarwe valt de ondergrondse silo in, waar transportbanden de baktarwe naar bewaarloodsen voeren.