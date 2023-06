Blauwe plekken horen ook bij gazonmaaierracen

Opnieuw omrijden na zoveelste problemen aan brug Sas van Gent

De brug bij Sas van Gent is sinds dinsdagavond gestremd voor al het wegverkeer vanwege een technische storing. Hierdoor moet het wegverkeer voor de derde keer sinds februari dit jaar omrijden via de Zelzatebrug of de brug bij Sluiskil.