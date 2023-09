Binnenstad van Terneuzen staat centraal in televisieprogramma ‘12 straten groen’

De gezellig­ste bruine kroeg van Nederland staat dit weekend op de Gildefees­ten in Sluiskil

De Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen in Zeeuws -Vlaanderen. Deze keer over de Gildefeesten in Sluiskil. Het Kanaaldorp staat van vrijdag 8 tot en met zondag 10 september in het teken van de 41e editie van dit dorpsfeest.