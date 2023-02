Binnenstad Terneuzen: de spelregels liggen op tafel, nu is de tijd van aanpakken aangebroken

Ja natuurlijk, zeggen kwartiermaker Erwin Uil, projectleider Petra de Vliegher en wethouder Frank van Hulle in koor. Maar wat dan? Je ziet er op straat nog maar weinig van. Klopt, stellen ze. Het werk voor het totaalplan voor de binnenstad zit ’m nu vooral nog in het opstellen van spelregels voor de bebouwing en hoe de openbare ruimte eruit zou kunnen gaan zien. Maar de tijd om ook buiten iets te gaan doen, breekt aan. Want met werk kun je nog meer werk maken, zegt De Vliegher.