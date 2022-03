BIN-coördinatoren verhogen de veiligheid in Wachtebeke: “Inbrekers mijden liever onze gemeente”

WachtebekeDinsdagavond ging het jaarlijkse overleg van de BIN-coördinatoren van Wachtebeke door. Een BIN (BuurtInformatieNetwerk) is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt. Deze zeven vrijwilligers engageren zich om de BIN-werking binnen hun gebied in goede banen te leiden. Ook de jaarcijfers van de politiezone Puyenbroeck werden toegelicht.

Burgemeester Rudy Van Cronenburg verwelkomde de aanwezigen en de voorzitter gaf een toelichting over de jaarcijfers. Commissaris Brenda Clemminck lichtte vanuit de Politiezone Regio Puyenbroeck als BIN-referentiepersoon de interventie- en inbraakcijfers van 2021 toe.

In 2021 werden in totaal 86 effectieve inbraken en 55 inbraakpogingen vastgesteld in de 4 gemeenten van de politiezone. In Wachtebeke merken we een daling van het aantal inbraken en inbraakpogingen ten opzichte van 2020. Er werd vorig jaar 10 keer ingebroken en er waren 5 inbraakpogingen te betreuren. In 2020 waren er nog 25 inbraken (incl. pogingen). Inbrekers mijden liever Wachtebeke. De BIN-werking levert hier zonder twijfel zijn bijdrage. De meldingsbereidheid van inwoners neemt toe wanneer er een BIN-netwerk actief is.

Sinds 2015 heeft de gemeente Wachtebeke een actieve BIN-werking. BIN staat voor ‘Buurt Informatie Netwerk’ en wil de samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie aanmoedigen met als doel woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen en hierdoor het veiligheidsgevoel te verhogen. Burgers worden aangemoedigd om verdachte handelingen te melden via het noodnummer 101.

538 oproepen per jaar

In 2021 ontving Politiezone Regio Puyenbroeck maar liefst 538 oproepen die verband hielden met verdachte personen, handelingen en verdachte voertuigen. 113 van de meldingen zijn afkomstig uit Wachtebeke. Zodra er een melding binnenkomt, gaat een politiepatrouille ter plaatse. De Politiezone Regio Puyenbroeck maakt actief gebruik van het ANPR-cameranetwerk. Daarnaast zijn er herkenbare maar ook onherkenbare patrouilles op het terrein aanwezig. Per oproep wordt een evaluatie gemaakt of het nuttig is om het BIN-netwerk op te starten. Bij een opstart ontvangt elk lid uit een BIN-wijk een telefonisch bericht via zijn/haar coördinator met een korte beschrijving van de verdachte handelingen/personen, de te nemen maatregelen en eventuele bijkomende informatie. Het bericht kan in dringende gevallen ook verspreid worden via de noodcentrale 101.

Intussen telt BIN Wachtebeke reeds 580 leden. Iedere inwoner van de gemeente Wachtebeke kan BIN-lid worden via een aanmeldingsformulier. In de gemeenten Lochristi en Moerbeke is er ook een BIN-netwerk actief.