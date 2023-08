Zelzate maakt zich op voor vijf dagen Katse Feesten met 10.000 bezoekers: “Succesfor­mu­le? Kritisch zijn voor eigen organisa­tie en programma­tie”

46 jaar geleden was een brouwer op zoek naar een café om zijn bier te verkopen tijdens de jaarlijkse dorpskermis. Die kermis is vandaag het grootste zomerevenement van Zelzate en omstreken. De Katse Feesten zijn inmiddels meer dan een begrip geworden en ze lokken jaarlijks over vijf dagen zo'n 10.000 mensen naar de terreinen van Scouts en gidsen Vuurtoren. Naar goeie gewoonte pakken ze opnieuw uit met een uitgebreid en grotendeels gratis programma.