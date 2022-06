Ben jij klaar voor de vlottenrace? Schrijf je dan vlug in

Voel jij je als een vis in het water als je met je handen kan werken? Ben jij een echte zeevaarder? Dan is de vlottenrace in Wachtebeke echt iets voor jou. Naast sport en plezier zijn er ook dit jaar leuke prijzen te winnen. Op maandag 18/7 tussen 9u en 21u kan je je vlot achterlaten in de Meersstraat 44 te Wachtebeke. Het is de bedoeling dat je zelf een vlot bouwt dat daarna 1 km lang zal varen langs verschillende proeven die je samen met je bemanning moet afleggen. Het eerste vlot start om 13.30 uur. Na de wedstrijd kan je nog genieten van een drankje en een versnapering aan de drankstand. Je kan je inschrijven via dit inschrijvingsformulier. Het reglement van de race vind je hier.