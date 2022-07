Begeleide wandeling: wat leeft er onder water?

Tijdens de wandeling door Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke kom je in groep van alles te weten over dieren die onder het wateroppervlak leven. Iedereen weet dat er vissen leven, maar heb je ook al eens gehoord van de waterschorpioen, de geelgerande watertor of van de slijkvlieglarve? Daar ga je tijdens de wandeling samen met een gids naar op zoek. Samen vang je de dieren, zoek je naar hun naam en zet je ze daarna weer veilig in de vele poelen en vijvers van het domein. De wandeling gaat door op woensdag 13 juli van 14 tot 16 uur in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Deelnemen is gratis maar vooraf inschrijven is aangeraden. Inschrijven kan via deze link. Meer informatie vind je hier.