Bayck is een elektrische fiets met hersens: ‘Met dit ontwerp wil ik bijdragen aan slimme oplossingen voor vervoer’

Het is nu de tijd voor asperges van de koude grond

Afgelopen weken was het eigenlijk nog wat te koud voor de asperges, vertelt Moniek de Letter van De Letter Asperges & Zo uit Koewacht. ,,We hebben dan ook lang moeten wachten voordat de productie op gang kwam. Dat is nu het geval. We hebben geen gas waarmee we de aspergebedden kunnen verwarmen maar wel tunnels. De zon moet nu het werk doen.”