Axelse die moeder met mes in de rug stak, appte: ‘ik heb mama gestoken’

Het vonnis komt overeen met de eis van de officier van justitie. Net als de officier was de rechtbank van oordeel dat er geen sprake was geweest van een poging tot doodslag, maar een poging tot zware mishandeling. Op de bewuste dag was haar moeder bij B. op bezoek en ze dronken samen een glas bier. Dat ene glas werden er beduidend meer en op enig moment waren ze aardig beschonken. Er ontstond een fikse ruzie tussen de twee dames.

De moeder vertrok en kwam pas weer in beeld toen ze gewond op de Kanaalkade bleek te liggen. Ze vertelde dat haar dochter haar in de rug had gestoken. Volgens de ontkennende B. moet haar moeder zijn gestoken nadat zij was vertrokken en was dat zeker niet door haar gebeurd. De rechtbank acht die verklaring ongeloofwaardig, temeer daar op de telefoon van B. meerdere WhatsApp-berichten werden aangetroffen die over de steekpartij gingen. Zo had B. haar zus geappt met onder meer de tekst ‘ik heb mama gestoken’.