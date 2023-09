Auto in sloot bij Biervliet

Kerk van Overslag wordt brouwerij: “Op de plaats van het altaar komt de brouwzaal”

In de Wetterse deelgemeente Kwatrecht kan het al en weldra wordt ook bier gebrouwen in de kerk van Overslag. Brouwerij Broers heeft een overeenkomst van 15 jaar afgesloten met de gemeente Wachtebeke voor het gebruik van de kerk. In afwachting van de definitieve verbouwing verkoopt de familiale brouwerij al ambachtelijke bieren en streekproducten in de kerk en organiseert het tal van activiteiten, van een smaakmarkt tot comedyvoorstellingen.