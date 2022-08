Arbeidsinspectie betrapt 11 illegaal tewerkgestelde, Braziliaanse arbeiders op werf in Puyenbroeck

De Arbeidsinspectie voerde de controle uit in het kader van de strijd tegen sociale fraude en economische uitbuiting. Nadat nog maar een fractie van de tewerkgestelden gecontroleerd waren, bleken al elf werknemers van dezelfde onderaannemer geen geldige verblijfsdocumenten en geen arbeids- of beroepskaart te kunnen voorleggen.

De elf mannen tussen 22 en 45 jaar werden bestuurlijk aangehouden en, in afwachting van een beslissing door Dienst Vreemdelingenzaken, overgebracht naar het politiehuis voor verhoor. De elf aangehouden arbeiders hadden allen de Braziliaanse nationaliteit. Een van de mannen verbleef al elf jaar in ons land, een andere zes jaar. De werknemers werkten allemaal voor een Porugese onderaanneming die op zijn beurt voor een andere Belgische onderaannemer werkte op de gecontroleerde werf. Dit is volgens de politie een vaak gebruikte modus operandi. Door arbeiders te laten werken via een bedrijf dat geregistreerd is binnen de EU, hoopt men dat zij bij een controle niet als illegaal tewerkgestelden of als slachtoffers van mensenhandel door de mand vallen.