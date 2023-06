Alweer knalde er springstof in de Middensluis in Terneuzen, en dat was goed te horen en voelen

Morgenochtend volgt er weer een plof. Woensdag werd rond 7.15 uur (bij hoogwater) een begin gemaakt met het opruimen van het resterende deel van de kolkwanden tot en met de brugkelder van de noordelijke brug over de Middensluis. Dit is het oude buitenhoofd van de Middensluis. De reeks knallen duurde bij elkaar dertig seconden en was beter hoorbaar, voelbaar en zichtbaar dan de vier eerdere serie explosies dit jaar.